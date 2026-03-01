Бастрыкин потребовал доложить о задержках зарплаты у дорожных охранников из Новосибирска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на особый контроль информацию о массовой задержке заработной платы у сотрудников новосибирской организации, обеспечивающей охрану автомобильных дорог в соседнем Кузбассе.

Поводом стало обращение работников, опубликованное в социальных сетях. В нём они сообщили о существенных невыплатах и напрямую адресовали свою жалобу главе СКР.

По данному факту следственные органы СК России по Новосибирской области уже организовали процессуальную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Евгению Долгалеву лично доложить о ходе проверки и выявленных в её рамках обстоятельствах. Это указывает на повышенное внимание федерального центра к ситуации с соблюдением трудовых прав граждан.

На данный момент официальные подробности о компании-работодателе, количестве пострадавших сотрудников и суммах задолженности не раскрываются. Проверка продолжается, уточнили в СУ СК РФ по Новосибирской области.