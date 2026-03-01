«Дроны взрывались над отелями». Туристка из Новосибирска рассказала о тревожной ситуации в Дубае

Жительница Новосибирска Татьяна, оказавшаяся в эпицентре тревожных событий в Объединенных Арабских Эмиратах, в разговоре с корреспондентом Сиб.фм поделилась подробностями происходящего. По её словам, сегодня в Дубае царит напряжённая обстановка.

Собеседница издания находится в одном из самых знаменитых отелей мира — Atlantis The Royal на искусственном острове Пальма Джумейра. Со вчерашнего дня оттуда слышны мощные взрывы и видны вспышки в небе.

«Со вчерашнего дня, с обеда, были слышны очень громкие взрывные хлопки. И над самим отелем я видела своими глазами взрывы. Это происходило прямо над отелем», — рассказала Татьяна.

По её наблюдениям, на улицах появилось большое количество экстренных служб. Вечером стал виден пожар в другом пятизвёздочном отеле на въезде на Пальму. Находясь на 22-м этаже, женщина видела, как для перехвата целей в небо взлетали ракеты.

Татьяна утверждает, что часть беспилотников поразила знаменитый отель-парус «Бурдж-аль-Араб», также есть информация о повреждениях в аэропорту.

«Сейчас закрыт полностью выход на улицу. Власти Дубая не рекомендуют выход на улицу, закрыты общественные территории, включая пляжи, развлекательные и туристические зоны», — сообщила сибирячка.

Гостиница, которая была повреждена, по её словам, эвакуировала людей на парковку, где те провели ночь. Многие другие отели не проводят эвакуацию, и туристы остаются внутри зданий.

Воздушное пространство над Дубаем закрыто. Аэропорт не работает, рейсы отменены.

«Рейс, который летел из Новосибирска 28 числа, был развёрнут и сел на нейтральной территории, не долетая Дубай. Рейсы S7 отсюда не вылетают», — отметила Татьяна.

По её информации, авиакомпания S7 размещает пассажиров в местных отелях.

«Хлопки очень громкие, чувствуется напряжённость. Люди в отеле все пытаются связаться с близкими. Многие семьи здесь с детьми. Никто не знает, что будет дальше», — поделилась эмоциями Татьяна.

Она добавила, что все туристы вынуждены оставаться в номерах или внутренних помещениях отелей из-за потенциальной опасности падения обломков.

На момент публикации официальные власти ОАЭ не комментировали произошедшее в деталях. МИД России ранее рекомендовал российским гражданам, находящимся в ОАЭ, соблюдать осторожность и следовать указаниям местных властей.

Напомним, 28 февраля стало известно, что Израиль и США начали военные действия в Иране. 1 марта президент Америки Дональд Трамп сообщил о гибели главы Ирана и его семьи.