Авиакомпании отменяют рейсы из Новосибирска в Дубай на фоне эскалации конфликта в Иране

Крупные авиакомпании приостановили выполнение рейсов из Новосибирска в Дубай (ОАЭ) и обратно. Решение связано с резкой эскалацией военного конфликта в Иране и закрытием воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока, что сделало полеты по стандартным маршрутам невозможными или крайне опасными.

Толчком к отменам послужили сообщения о массированных ударах и активизации боевых действий на территории Ирана. Это привело к каскадному эффекту в региональной аэронавигации. Воздушное пространство Ирана, а также некоторых соседних государств было полностью или частично закрыто для гражданской авиации.

Согласно онлайн-табло аэропорта Толмачёво, 1 марта отменен рейс в Дубай авиакомпании "Флай Дубай". Также не вылетит самолёт 2 марта.

Ранее федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) рекомендовало российским авиакомпаниям избегать полетов в воздушном пространстве Ирана, Ирака, Израиля и Иордании. Ситуация остается напряженной, и возобновление регулярного авиасообщения будет зависеть от нормализации обстановки в регионе.