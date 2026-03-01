В Новосибирске цены на бензин поднялись до 85 рублей за литр

По данным Новосибирскстата, в январе 2026 года в Новосибирске зафиксирован рост потребительских цен на бензин. Основное подорожание коснулось бензина марки АИ-92, а также топлива марки АИ-95 и выше.

Индекс потребительских цен на бензин автомобильный марки АИ-92 составил 101,8% по отношению к предыдущему месяцу. Средняя цена за литр такого топлива на конец января достигла 85,02 рубля, тогда как в конце декабря 2025 года она составляла 79,13 рубля.

Бензин автомобильный марки АИ-95 подорожал на 1,7% и достиг отметки 78,88 рубля за литр (73,69 рубля в декабре). Цены на бензин марки АИ-95 и выше выросли до 63,82 рубля за литр (57,70 рубля в декабре), показав индекс 101,2%.

Дизельное топливо также показало тенденцию к росту, подорожав на 0,9% до 59,85 рубля за литр (53,88 рубля в декабре).

В то же время, цены на компримированный природный газ остались на уровне предыдущего месяца (100,0%), составив 27,40 % за литр. Газовое моторное топливо незначительно подешевело — на 0,7%, до 22,44 рубля за литр (23,92 рубля в декабре).