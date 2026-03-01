Новосибирцам рассказали о правилах и запретах на Торжество православия 1 марта

Верующие вспоминают победу над ересями и прославляют истинную веру.

1 марта 2026 года православная церковь отмечает Торжество православия — праздник, установленный в IX веке в Византии в честь восстановления почитания икон после длительного периода иконоборчества.

В 843 году императрица Феодора собрала Константинопольский собор, утвердивший решения семи Вселенских соборов и закрепивший молитвенное поклонение иконам.

Этот день приходится на первое воскресенье Великого поста и посвящён памяти преподобных отцов и мучеников, включая 12 Персидских мучеников в Мартирополе. Верующие вспоминают победу над ересями и прославляют истинную веру.

В народном календаре 1 марта называют Ярилиным днём, символизирующим приход весны, торжество солнца и начало нового сельскохозяйственного цикла. Традиционно в этот день посещают богослужение, очищают двор от снега, а утром умываются чистой водой, считая это залогом здоровья и удачи.

Существует ряд запретов, связанных с этой датой. Не рекомендуется заниматься рукоделием, чтобы не «запутать» судьбу, вступать в конфликты или распространять сплетни — начало весны должно быть чистым и мирным.

После захода солнца не стирают и не моют полы, чтобы не «вынести» удачу из дома, а вечером избегают взгляда на звёздное небо, так как увидеть падающую звезду в этот день, по поверью, сулит серьёзную болезнь.

