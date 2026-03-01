Лунный календарь сибирского дачника на март 2026: когда сеять томаты и обрезать деревья

Опубликован лунный календарь на март 2026 года с поправкой на сибирские климатические особенности. Эксперты отмечают, что первый месяц весны — ключевое время для подготовки к дачному сезону.
Благоприятные дни для посадок
Для рассады томатов, перцев и баклажанов:
Наиболее удачные дни: 3-4 марта (растущая Луна в Раке)
Хорошие дни: 12-13 марта (растущая Луна в Весах)
Для зелени и листовых культур:
Лучший период: 3-4 марта (Рак)
Дополнительные дни: 22-23 марта (убывающая Луна)
Для корнеплодов:
Оптимальное время: 22-23 марта (убывающая Луна в Козероге)
Работы в саду
Обрезка деревьев и кустарников:
-
Рекомендуемые дни: 16-17, 20-21 марта
-
Особенно благоприятно: 20-21 марта (убывающая Луна в Козероге)
Прививка плодовых деревьев:
Идеальное время: 3-4 марта (растущая Луна в Раке)
Неблагоприятные периоды
Полнолуние: 5 марта — не рекомендуется проводить посадки Новолуние: 19 марта — лучше избегать любых работ с растениями
"В сибирских условиях особенно важно соблюдать сроки посева рассады, — отмечает агроном Марина Васнецова. — Томаты для теплиц нужно посеять до 15 марта, а перцы и баклажаны — в первой декаде месяца".