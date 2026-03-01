Лунный календарь сибирского дачника на март 2026: когда сеять томаты и обрезать деревья

Опубликован лунный календарь на март 2026 года с поправкой на сибирские климатические особенности. Эксперты отмечают, что первый месяц весны — ключевое время для подготовки к дачному сезону.

Благоприятные дни для посадок

Для рассады томатов, перцев и баклажанов:

Наиболее удачные дни: 3-4 марта (растущая Луна в Раке)

Хорошие дни: 12-13 марта (растущая Луна в Весах)

Для зелени и листовых культур:

Лучший период: 3-4 марта (Рак)

Дополнительные дни: 22-23 марта (убывающая Луна)

Для корнеплодов:

Оптимальное время: 22-23 марта (убывающая Луна в Козероге)

Работы в саду

Обрезка деревьев и кустарников:

Рекомендуемые дни: 16-17, 20-21 марта

Особенно благоприятно: 20-21 марта (убывающая Луна в Козероге)

Прививка плодовых деревьев:

Идеальное время: 3-4 марта (растущая Луна в Раке)

Неблагоприятные периоды

Полнолуние: 5 марта — не рекомендуется проводить посадки Новолуние: 19 марта — лучше избегать любых работ с растениями

"В сибирских условиях особенно важно соблюдать сроки посева рассады, — отмечает агроном Марина Васнецова. — Томаты для теплиц нужно посеять до 15 марта, а перцы и баклажаны — в первой декаде месяца".