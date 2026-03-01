В Новосибирске опубликован полный прогноз погоды на март

В марте в Новосибирске ожидается значительное перепад температур, достигающий 32 градусов, а также продолжительные снегопады. По данным метеослужб, месяц будет снежным.

Согласно информации «Яндекс.Погоды», 1 марта температура воздуха опустится до -20 градусов, однако в последующие дни начнется постепенное потепление. К 9 марта ожидается, что температура достигнет 0 градусов днём и -4 градусов ночью, а 11 марта может подняться до +2 градусов. Во второй половине месяца дневные температуры будут колебаться в пределах -2...-6 градусов, а ночные — от -4 до -8 градусов, с возможными осадками в виде мокрого снега.

Сайт Gismeteo также подтверждает, что в начале месяца возможен мороз до -32 градусов, но затем температура начнёт повышаться. С 9 по 15 марта ожидаются снегопады различной интенсивности.

Сервис RusMeteo прогнозирует, что в течение марта дневные температуры будут варьироваться от -1 до -21 градуса, а ночные — от -6 до -33 градусов. Потепление начнётся с первых дней месяца, при этом с 3 по 10 марта возможны снегопады.