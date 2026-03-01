В Ленинском районе Новосибирска подростки терроризируют местных жителей

Ленинский район Новосибирска стал ареной для хулиганских выходок группы подростков, вызывая возмущение среди горожан и критику в адрес государственных структур. В социальных сетях появился уже четвертый ролик за последние три дня, на котором запечатлены действия нескольких детей, пытающихся украсть товары из зоомагазина в Горском микрорайоне.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как подростки, предположительно среднего школьного возраста, с угрозами врываются в торговый зал и начинают запихивать товары в карманы. Пока продавщица пытается остановить одного из них, другой убегает с похищенным.

Местные жители заявили на хулиганов в полиции, их личности уже установлен.

«Заявление в полицию поступало, лица установлены, проводится проверка», — сообщили Сиб.фм в пресс-службе регионального главка МВД.

Ранее эта же группа уже привлекала внимание, устроив хулиганские выходки на трамвайных путях на улицах Котовского и Сибиряков-Гвардейцев, а также погром в магазине суши на улице Космической.

Местные жители активно обсуждают происходящее в соцсетях, выражая недоумение, почему подростки продолжают свободно разгуливать по улицам. Люди задаются вопросом, куда смотрят родители, полиция и органы опеки.

Согласно информации от местных жителей, эта группа подростков проживает в Юго-Западном жилом массиве, и местные жители неоднократно сталкивались с их дерзким поведением. Однако до сих пор им удавалось избежать последствий своих действий.

