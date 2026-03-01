82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 марта, 10:59
пробки
2/10
погода
-29°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 91.29
82.76% -1.2
сегодня
01 марта, 10:59
пробки
2/10
погода
-29°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 91.29
сегодня 09:49
общество

В Ленинском районе Новосибирска подростки терроризируют местных жителей

Сиб.фм / сгенерировано AI
Подпишитесь на Telegram-канал

Ленинский район Новосибирска стал ареной для хулиганских выходок группы подростков, вызывая возмущение среди горожан и критику в адрес государственных структур. В социальных сетях появился уже четвертый ролик за последние три дня, на котором запечатлены действия нескольких детей, пытающихся украсть товары из зоомагазина в Горском микрорайоне.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как подростки, предположительно среднего школьного возраста, с угрозами врываются в торговый зал и начинают запихивать товары в карманы. Пока продавщица пытается остановить одного из них, другой убегает с похищенным.

Местные жители заявили на хулиганов в полиции, их личности уже установлен.

«Заявление в полицию поступало, лица установлены, проводится проверка», — сообщили Сиб.фм в пресс-службе регионального главка МВД.

Ранее эта же группа уже привлекала внимание, устроив хулиганские выходки на трамвайных путях на улицах Котовского и Сибиряков-Гвардейцев, а также погром в магазине суши на улице Космической.

Местные жители активно обсуждают происходящее в соцсетях, выражая недоумение, почему подростки продолжают свободно разгуливать по улицам. Люди задаются вопросом, куда смотрят родители, полиция и органы опеки.

Согласно информации от местных жителей, эта группа подростков проживает в Юго-Западном жилом массиве, и местные жители неоднократно сталкивались с их дерзким поведением. Однако до сих пор им удавалось избежать последствий своих действий.

По данным Сиб.фм, личности хулиганов установлены, и в настоящее время проводится проверка.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Виктор Бобровников
Главный редактор

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.