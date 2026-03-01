В Новосибирске опубликованы строгие запреты на Торжество Православия 1 марта

1 марта 2026 года в православной церкви отмечается Торжество православия, которое commemorates события 843 года, когда на Константинопольском Соборе было восстановлено почитание святых икон, а также утверждены постановления семи Вселенских Соборов. Подробности о запретах и традициях этого дня в материале Сиб.фм.

Праздник Торжества православия

Первое воскресенье Великого поста имеет особое название — Торжество православия, посвященное памяти всех преподобных отцов и мучеников, среди которых 12 Персидских мучеников в Мартирополе: Памфила, Валент, Павел и другие. Этот праздник был установлен в IX веке в Византии в честь восстановления почитания икон после продолжительного периода иконоборчества. В 843 году императрица Феодора собрала церковный собор, который навсегда утвердил практику молитвенного почитания икон. В этот день верующие вспоминают победу над ересями и прославляют истинную веру.

Что можно делать 1 марта

В народном календаре 1 марта известен как Ярилин день, символизирующий торжество весеннего солнца над зимними холодами и начало нового цикла сельскохозяйственных работ. В этот день рекомендуется:

· Посетить богослужение в церкви.

· Провести время за очисткой двора от снега.

· Умыться чистой водой с утра.

Запреты на 1 марта

Существуют определенные запреты, которые следует соблюдать в этот день:

· Не заниматься рукоделием, так как считается, что это может запутать судьбу.

· Избегать ссор и конфликтов — первый день весны лучше провести в мире и согласии.

· Не распространять слухи и сплетни — начало весны требует чистоты помыслов.

· Не стирать и не мыть полы после захода солнца, чтобы не вынести удачу из дома вместе с грязной водой.

· Не смотреть на звездное небо вечером — по поверью, увидеть падающую звезду в этот день предвещает тяжелую болезнь.

·

Посетить богослужение в церкви.

· Провести время за очисткой двора от снега.

· Умыться чистой водой с утра.

Запреты на 1 марта

Существуют определенные запреты, которые следует соблюдать в этот день:

· Не заниматься рукоделием, так как считается, что это может запутать судьбу.

· Избегать ссор и конфликтов — первый день весны лучше провести в мире и согласии.

· Не распространять слухи и сплетни — начало весны требует чистоты помыслов.

· Не стирать и не мыть полы после захода солнца, чтобы не вынести удачу из дома вместе с грязной водой.

· Не смотреть на звездное небо вечером — по поверью, увидеть падающую звезду в этот день предвещает тяжелую болезнь.