В Новосибирске ожидается сильный перепад температур в марте

Синоптики обещают температурные качели и снегопады на протяжении всего месяца.

В марте жители Новосибирска столкнутся с серьёзными перепадами температур. По прогнозам синоптиков, месяц будет снежным, с периодами интенсивных осадков.

По данным «Яндекс.Погоды», начало месяца будет морозным: 1 марта температура опустится до -20 °C. Далее ожидается постепенное потепление — к 9 марта днём будет около 0 °C, ночью — около -4 °C. 11 марта воздух может прогреться до +2 °C. Во второй половине месяца дневные значения в среднем будут держаться в диапазоне от -2 до -6 °C, ночные — от -4 до -8 °C. В этот период не исключены мокрый снег и слабые осадки.

Прогноз Gismeteo уточняет, что в первые дни марта возможны морозы до -32 °C, но уже после первой недели температура начнёт повышаться. С 9 по 15 марта ожидаются снегопады разной интенсивности.

