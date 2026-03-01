Новосибирцам рассказали о Всемирном дне гражданской обороны

Праздник напоминает о значимости роли сотрудников служб ГО.

1 марта во многих странах мира отмечается Всемирный день гражданской обороны — дата, призванная напомнить о важности защиты населения от природных катастроф, техногенных аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Этот праздник был учрежден Международной организацией гражданской обороны (МОГО) и ежегодно служит поводом выразить благодарность сотрудникам служб ГО, спасателям, пожарным, медицинским работникам и всем, кто стоит на страже безопасности людей.

В современном мире, где риски могут быть связаны как с природными явлениями, так и с технологическими процессами, гражданская оборона играет ключевую роль: от предупреждения чрезвычайных ситуаций до проведения спасательных операций и оказания помощи пострадавшим.

В этот день проводятся тематические мероприятия, тренировки и образовательные акции, направленные на повышение осведомлённости населения об алгоритмах действий в случае ЧС.

Организаторы праздника призывают каждого помнить: защита и безопасность — дело общее, и участие в подготовке к возможным угрозам является вкладом в сохранение жизни и здоровья.

