82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 марта, 16:55
пробки
3/10
погода
-20°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 91.29
82.76% -1.2
сегодня
01 марта, 16:55
пробки
3/10
погода
-20°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 91.29
сегодня 13:41
общество

Новосибирцам рассказали о Всемирном дне гражданской обороны

Фото: Сиб.фм / сгенерировано искусственным интеллектом
Подпишитесь на Telegram-канал

Праздник напоминает о значимости роли сотрудников служб ГО.

1 марта во многих странах мира отмечается Всемирный день гражданской обороны — дата, призванная напомнить о важности защиты населения от природных катастроф, техногенных аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Этот праздник был учрежден Международной организацией гражданской обороны (МОГО) и ежегодно служит поводом выразить благодарность сотрудникам служб ГО, спасателям, пожарным, медицинским работникам и всем, кто стоит на страже безопасности людей.

В современном мире, где риски могут быть связаны как с природными явлениями, так и с технологическими процессами, гражданская оборона играет ключевую роль: от предупреждения чрезвычайных ситуаций до проведения спасательных операций и оказания помощи пострадавшим.

В этот день проводятся тематические мероприятия, тренировки и образовательные акции, направленные на повышение осведомлённости населения об алгоритмах действий в случае ЧС.

Организаторы праздника призывают каждого помнить: защита и безопасность — дело общее, и участие в подготовке к возможным угрозам является вкладом в сохранение жизни и здоровья.

Ранее были опубликованы открытки к первому дню весны.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Моисеева
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.