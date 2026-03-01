В Новосибирской области запретили выезжать на лëд на любом транспорте

Ограничения распространяются даже на снегоходы и мотобуксировщики.

С 1 марта 2026 года на территории региона введён запрет на движение по ледовому покрытию водоёмов на любых транспортных средствах, включая снегоходы и мотобуксировщики. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что разрешение сохраняется лишь для судов на воздушной подушке и аэроботов.

По данным МЧС, автомобильный транспорт допускается на лед только по официально действующим ледовым переправам.

