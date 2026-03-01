В Новосибирске маркетплейсы проигнорировали новый закон о запрете иностранных слов

Сегодня, 1 марта, в России вступил в силу федеральный закон, запрещающий использование иностранных слов и выражений в вывесках, рекламе и названиях компаний, за исключением зарегистрированных товарных знаков. Однако крупные маркетплейсы в Новосибирске проигнорировали новые требования — их вывески и рекламные конструкции остались без изменений.

На центральных улицах города — Красном проспекте, улице Ленина, площади Ленина — по-прежнему можно увидеть вывески с названиями на английском языке. Речь идет о крупных торговых точках, пунктах выдачи заказов и рекламных стелах, принадлежащих как российским, так и международным маркетплейсам.

По словам представителей некоторых компаний, с которыми удалось связаться, они либо «изучают требования закона», либо «ожидают официальных разъяснений от головного офиса». Другие прямо заявили, что считают свои названия зарегистрированными товарными знаками, а потому не обязаны их менять.

«Ситуация двусмысленная, — прокомментировал юрист в сфере потребительского права Дмитрий Соколов. — Закон действительно допускает использование зарегистрированных товарных знаков. Но если компания работает в России и ее вывеска содержит слова на иностранном языке, которые не являются товарным знаком, это уже нарушение. Требуется индивидуальный правовой анализ каждого случая».

Напомним, нарушителям грозит штраф до 500 000 рублей.