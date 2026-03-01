82.76% -1.2
сегодня 16:55
общество

В Новосибирске маркетплейсы проигнорировали новый закон о запрете иностранных слов

Фото: stock.adobe.com / опубликовано на Сиб.фм
Сегодня, 1 марта, в России вступил в силу федеральный закон, запрещающий использование иностранных слов и выражений в вывесках, рекламе и названиях компаний, за исключением зарегистрированных товарных знаков. Однако крупные маркетплейсы в Новосибирске проигнорировали новые требования — их вывески и рекламные конструкции остались без изменений.

На центральных улицах города — Красном проспекте, улице Ленина, площади Ленина — по-прежнему можно увидеть вывески с названиями на английском языке. Речь идет о крупных торговых точках, пунктах выдачи заказов и рекламных стелах, принадлежащих как российским, так и международным маркетплейсам.

По словам представителей некоторых компаний, с которыми удалось связаться, они либо «изучают требования закона», либо «ожидают официальных разъяснений от головного офиса». Другие прямо заявили, что считают свои названия зарегистрированными товарными знаками, а потому не обязаны их менять.

«Ситуация двусмысленная, — прокомментировал юрист в сфере потребительского права Дмитрий Соколов. — Закон действительно допускает использование зарегистрированных товарных знаков. Но если компания работает в России и ее вывеска содержит слова на иностранном языке, которые не являются товарным знаком, это уже нарушение. Требуется индивидуальный правовой анализ каждого случая».

Напомним, нарушителям грозит штраф до 500 000 рублей.

Александр Борисов
журналист

