Турист из Новосибирска оказался в Дубае во время военного конфликта на Ближнем Востоке

Житель Новосибирска стал одним из тысяч туристов, оказавшихся в ловушке за границей после внезапной отмены рейсов. Причиной стало резкое обострение военного конфликта: США и Израиль начали операцию против Ирана, что привело к закрытию воздушного пространства над несколькими странами региона и отмене авиасообщения.

По словам новосибирца, оставшегося в Дубае, он прилетел в ОАЭ на отдых, но его обратный рейс был отменён в связи с чрезвычайной ситуацией.

«Мы находимся в отеле, авиакомпания пока не даёт информации о новых вылетах. Связь с родными есть, но они, конечно, очень волнуются», — рассказал турист в разговоре с журналистами.

Из-за боевых действий воздушное пространство над частью Ближнего Востока стало опасным для гражданской авиации. Под ударом оказались не только рейсы в Иран, но и маршруты через соседние страны, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию и Оман. Авиакомпании массово отменяют или переносят вылеты, а пассажирам рекомендуют оставаться в местах проживания и следить за новостями через официальные каналы.

На данный момент точные сроки возобновления авиасообщения не известны — всё зависит от развития ситуации в регионе. Туроператоры и авиакомпании обещают перебронировать билеты или вернуть деньги за отменённые перелёты.

