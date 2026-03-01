В Новосибирской области мужчина поскользнулся на рельсах и попал под движущийся поезд

Пострадавшего доставили в больницу с множественными травмами.

В Новосибирской области мужчина получил серьёзные травмы в результате инцидента на железной дороге. По информации транспортной полиции, происшествие произошло неподалёку от остановочной платформы Салаир.

В пресс-службе ведомства сообщили, что грузовой состав сбил пешехода, который, по предварительным данным, возвращался домой вдоль путей после того, как проехал свою станцию.

Следствие установило, что 45-летний житель региона поскользнулся и упал на рельсы прямо перед приближающимся поездом. Машинист не успел предотвратить столкновение.

Пострадавшего с множественными повреждениями доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы, выясняются все обстоятельства трагедии.

Представители транспортной полиции напомнили, что нахождение на железнодорожных путях крайне опасно, особенно на участках с ограниченной видимостью, где поезд может появиться внезапно и времени реакцию практически не остаётся.

