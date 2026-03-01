82.76% -1.2
общество

Новосибирец заработал 53 млн рублей на 146 страховых выплатах по ОСАГО

В Новосибирской области выявлен масштабный случай мошенничества в сфере автострахования. Местный житель получил страховые выплаты по полисам ОСАГО 146 раз, а общая сумма незаконно полученных средств превысила 53 миллиона рублей. Об этом на оперативном совещании сообщил начальник Главного управления МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков.

По данным полиции, фигурант входил в специальный реестр, куда были включены 530 человек, получавших выплаты четыре и более раз. Анализ показал, что значительную часть списка составляют юристы, не имеющие прямого отношения к дорожно-транспортным происшествиям, по которым производились выплаты.

«Регион длительное время находится в “красной зоне” по рискам недобросовестных действий с полисами ОСАГО. Рост числа подобных преступлений вызывает серьезную озабоченность», — подчеркнул Кульков.

Ситуация со страховым мошенничеством в области приобретает системный характер. Только в прошлом году в суды общей юрисдикции поступило около 3,5 тысяч исков о взыскании страхового возмещения по ОСАГО. Совокупный объем заявленных требований приблизился к 1,5 миллиардам рублей.

В настоящее время по факту многократных выплат новосибирцу возбуждено уголовное дело. Полиция изучает схемы, с помощью которых удалось получить такие суммы, а также возможных соучастников. Ведомство намерено усилить работу по пресечению организованных групп, занимающихся страховым мошенничеством.

Александр Борисов
журналист

