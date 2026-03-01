Новосибирцев поздравили с Днем кошек 1 марта

Праздник был учреждён в 2004 году.

1 марта в России отмечают День кошек — праздник, посвящённый одним из самых любимых домашних животных. В честь этой даты Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило опубликовал в своих социальных сетях поздравление для жителей города.

Зоопарк представил календарь на март с фотографиями своих диких кошек — рыси, манула и других представителей семейства кошачьих.

В посте сотрудники пригласили подписчиков делиться снимками своих домашних питомцев в комментариях, создавая «кошачью» фотогалерею.

День кошек в России был учреждён в 2004 году по инициативе Московского музея кошки и редакции журнала «Кот и Пёс». Праздник призван напомнить о бережном отношении к животным, важности заботы о питомцах и сохранении редких видов в природе.

