В Новосибирске опубликованы кадры задержания 16 участников митинга против блокировки Telegram

1 марта в сквере у театра «Глобус» в 13:00 был запланирован митинг против блокировки Telegram. Несмотря на аномально холодную погоду для этого времени года, в акции приняло участие более десятка человек. Фотограф Сиб.фм Сергей Ощепков освещал событие, но вскоре после начала митинга он и остальные участники были задержаны силовыми структурами. Ощепков сообщил редакции из автозака: «Везут в отделение МВД. Задержано 16 человек».

Следует отметить, что накануне прокуратура предупредила организаторов о недопустимости проведения митинга против блокировки Telegram.

Также задержан журналист Виталий Бочкарёв, организаторы митинга коммунисты-интернационалисты Сергей Крупенько и Олег Мецлер, активист Роман Малоземов и другие люди.

25 февраля мэрия отказалась согласовать протестную акцию против блокировки мессенджера.

В последних числа месяца стало известно, что Телеграм в первых числах полностью заблокируют в России. При этом в зоне СВО мессенджер будет какое-то время работать.

В связи с высокой популярностью Telegram, особенно среди государственных учреждений и органов власти, тема возможной блокировки сервиса стала широко обсуждаемой как в России в целом, так и в Новосибирске в частности. В феврале Сиб.фм провел опрос среди известных личностей, чтобы узнать их мнение по этому вопросу.