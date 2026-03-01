«Это был кошмар». Олимпийский чемпион из Новосибирска Роман Власов не смог сдержать эмоций в шоу «Титаны»

Новосибирский борец, трёхкратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов столкнулся с самым тяжёлым испытанием в своей спортивной карьере. Впрочем, произошло это не на ковре, а на съёмочной площадке шоу «Титаны. Битва сезонов» на ТНТ.

В новом выпуске проекта, который выйдет в эфир в воскресенье, участникам предстоит пройти задание, сгенерированное искусственным интеллектом. ИИ создал испытание, которое, по словам самих атлетов, выходит за рамки человеческих возможностей. Суть задачи — одновременное вращение педалей руками и ногами на специальном тренажёре.

Несмотря на кажущуюся простоту, испытание поставило в тупик даже титулованных спортсменов. Роман Власов, известный своей невероятной силой воли и выносливостью, признался, что никогда не сталкивался с подобным.

«Мне ничего не давалось так тяжело, как сегодняшнее испытание. Я думал только о том, что ещё разок, и это всё закончится — этот ужас, этот кошмар. Я трижды становился Чемпионом мира, дважды Олимпийским чемпионом в своем виде спорта, и у меня не было настолько сложной ситуации, чтобы я не смог выполнять упражнение», — приводит слова Власова пресс-служба телеканала ТНТ.

По информации продюсеров шоу, с нашим земляком согласились и другие участники проекта. Однако, истинные «титаны» не сдаются: несмотря на нечеловеческую нагрузку, все они будут бороться до конца, превозмогая боль и усталость.

Увидеть, как новосибирский олимпиец и другие сильнейшие атлеты страны сражаются с вызовом от искусственного интеллекта, можно будет в воскресенье в 21:00 на ТНТ в шоу «Титаны. Битва сезонов».

