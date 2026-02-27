Можно ли жениться в Великий пост

Повенчаться в период поста Церковь не позволит.

Вопрос о возможности заключения брака в период поста волнует многих православных россиян, планирующих свадьбу. Так как во время Великого поста веселье считается неуместным, большие праздники с танцами и смехом РПЦ не приветствует.

Более того, Православная Церковь не благословляет совершение Таинства венчания во время многодневных постов — это прямое каноническое ограничение.

К многодневным постам относятся Великий пост, Петров пост, Успенский пост и Рождественский пост. Также венчания не совершаются по средам и пятницам в течение всего года, в период Святок с 7 по 17 января, на Масленицу и на Светлой седмице.

Подчеркнем, что важно различать гражданскую регистрацию брака в ЗАГСе и церковное венчание. Зарегистрировать брак можно в любой день, в том числе во время поста. Государство не связывает сроки регистрации с религиозными календарями. Церковное венчание, как указано выше, в пост не совершается.

Многие пары выбирают такой вариант: регистрируют брак в ЗАГСе во время поста, а венчание планируют на более подходящий день — после окончания поста или в один из разрешённых периодов.

Запрет на венчание в Великий пост связан с духовным смыслом этого периода.

Пост — время покаяния, воздержания и сосредоточения на духовной жизни. Он предполагает ограничение мирских радостей и развлечений. Так как свадьба традиционно сопровождается пышным застольем и весельем, она противоречит духу поста. Также стоит заметить, что таинство венчания — не просто обряд, а духовное событие, требующее особой внутренней подготовки, которую сложно совместить с постным периодом.

Ранее у православных россиян начался Великий пост. Дата совпала с Днем защитника Отечества.