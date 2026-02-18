В Новосибирске депутат Терещенко заявил, что блокировка Telegram ударит по бойцам СВО и бизнесу

18 февраля в ряде авторитетных СМИ была озвучена дата предполагаемой полной блокировки мессенджера Telegram в России — 1 апреля. Роскомндзор не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

В эксклюзивном интервью Сиб.фм депутат Законодательного собрания Константин Терещенко (Справедливая Россия) назвал ряд негативных последствий блокировки мессенджера.

«Первое: замедление или отключение Telegram отразится на волонтерских группах, большая часть из которых создана и координируется в этом мессенджере, оказывая большую помощь фронту. Блокировка дезорганизует работу этих групп. Далее, большое количество бизнеса заточено под работу с площадкой Telegram (обмен данными, реализация, чат-боты различного функционала). Чего и говорить, в период последней избирательной компании в Новосибирской области в 2025 году координация и освещение процесса совершалась через тот же Telegram», — сказал Терещенко.

Депутат регулярно участвует в сборах и отправки гуманитарной помощи в зону СВО, он на связи со многими бойцами.

«Я достаточно много раз ездил и продолжаю ездить к ребятам, вот из недавнего. До замедления бойцы могли общаться по видеосвязи со своими близкими и родными, используя эту платформу. Фактически, как находясь дома, можно было посмотреть на детей, пообщаться с семьями, обмениваться информацией. Ни для кого не секрет тоже, что телеграмм военные используют для обмена оперативной информацией. Это подтверждают многочисленные эмоциональные обращения бойцов после начала замедления Telegram», — добавил Константин Терещенко.

По словам депутата, блокировка ударит по пожилым сибирякам, которые уже привыкли ежедневно коммуницировать с друзьями в Telegram.

«Для пожилых людей осваивать что-то новое особенно тяжело. Когда другой популярный мессенджер в России замедлился, они перешли в Telegram. Направляют каждое утро своим близким картинки, приветствия и прочее. Вскоре они тоже будут дезорганизованы и им придется осваивать новую платформу. Вероятно, это вызовет некую социальную напряженность,», — подытожил Терещенко.

По мнению политика, мессенджер успел стать одним из основных каналов получения информации, в том числе и официальной.

