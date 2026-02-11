Депутаты Заксобрания Новосибирской области высказались о блокировке Телеграм

10 февраля Роскомнадзор официально подтвердил начало блокировки Telegram. Официальная позиция:

— Telegram продолжает игнорировать требования российского законодательства: персональные данные пользователей остаются без должной защиты, а эффективные механизмы борьбы с мошенничеством и использованием платформы в противоправных и террористических целях отсутствуют.

— Мессенджер, как и ряд других сервисов, не устранил выявленные нарушения, из-за которых в отношении них действуют ограничения. Ведомство заявляет о готовности к диалогу при условии соблюдения законов РФ и уважения к интересам страны и её граждан.

Сиб.фм опросил депутатов всех фракций Заксобрания Новосибирской области по поводу блокировки мессенджера. Приведем их мнение далее:

«Если рассуждать с точки зрения безопасности, всякого мошенничества через Телеграм и прочего, то нужно это как-то аккуратно предотвратить. С другой стороны, хотелось бы иметь достойную альтернативу. К сожалению, тот же Max оставляет желать лучшего, а новый мессенджер должен быть комфортным для всех», — говорит Александр Аверкин («Партия пенсионеров за социальную справедливость»).

«Не очень хорошая ситуация, на мой взгляд, с блокировкой Телеграм. Понимаю, что есть опасения по поводу безопасности, но есть еще важный аспект. Это предпринимательская деятельность, волонтерская деятельность, общение, в том числе общение бойцов между собой. Последние новости, что касается Starlink регистрации, знаю, что ребята уже некоторые из-за этого потеряли связь. Поэтому на сегодняшний день альтернативы работающей массово используемой нет, поэтому отношусь к этому негативно», — сказал Константин Терещенко («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»).

«Мне очень жалко, что идёт блокировка Телеграм, потому что все уже привыкли работать с этим ресурсом: и дети, и взрослые, и пожилые. Это стало востребованным каналом коммуникации», — отметила Анна Терешкова («ЛДПР»).

«Считаю, что потенциальное замедление работы ТГ не своевременно и вредно, поэтому я категорически против замедлений, блокировок или ограничений в данной сфере», — считает Роман Яковлев («КПРФ»).

«Для меня принципиально. Если Телеграм нарушает закон РФ, тогда его нужно блокировать. А насколько я знаю (читал), что не оплаченных штрафов у Телеграм поднакопилось уже прилично. Но дело даже не в штрафах, а в нарушении закона. Пользуюсь МАХ. В Телеграм страничка у меня есть, чисто информационная. Не вижу никакой проблемы, если Телеграм заблокируют», — считает Валерий Ильенко («Единая Россия»).

«Телеграм является площадкой для большого количества людей, которые на ней занимаются самореализацией. Но нужно думать и о безопасности страны и ее граждан. Хотя Телеграм и используется для плохих целей, но сам Владимир Владимирович Путин не так давно предлагал не торопиться с блокировкой мессенджера», — убежден Роман Сивак («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»).

Депутат Госдумы от КПРФ Ренат Сулейманов, услышав вопрос, сказал: «ой!» и положил телефонную трубку.

«Партия «Новые люди» запустила специальный бот собрала больше 56 тысяч подписей против блокировки Telegram. О недопустимости ограничений мы говорили ещё несколько недель назад, в конце января. Блокировка Telegram создаст неудобства для миллионов людей. Кто-то привык переписываться там с близкими, другие ведут деловые переговоры. Чтобы сохранить привычный мессенджер, наша партия предложила Павлу Дурову открыть официальное представительство Telegram в России. Мы даже выступили за то, чтобы открыть этот офис у нас, в Новосибирске. Здесь есть для этого всё: отличные кадры, научная база. Если такое представительство откроется, Telegram будет проще выстраивать диалог с государством», — заявил Андрей Шамалев, депутат Горсовета Новосибирска от «Новых Людей».