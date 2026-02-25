Представители администрации Президента Российской Федерации и Министерства обороны вновь подчеркнули, что сроки завершения специальной военной операции (СВО) не привязаны к календарным датам, отвечая на вопросы журналистов о возможности её окончания в марте 2026 года.

По данным ряда СМИ, в информационном поле в последнее время циркулируют спекуляции о потенциальных сроках завершения операции. Некоторые источники, близкие к западным аналитическим центрам, высказывали предположения о возможных политических решениях в ближайшие месяцы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил:

«Специальная военная операция продолжается. Её сроки определяются исключительно необходимостью полного выполнения тех задач, которые были поставлены Верховным Главнокомандующим. Мы не работаем с искусственными календарными рамками. Все решения принимаются исходя из складывающейся оперативной обстановки и необходимости обеспечения безопасности страны».

Аналогичную позицию в ходе недавнего брифинга подтвердили и в Министерстве обороны РФ. Официальные лица ведомства отметили, что российская группировка продолжает плановое выполнение боевых задач, а любые разговоры о конкретных датах завершения СВО не имеют под собой официальной основы и носят исключительно спекулятивный характер.

Военные эксперты, опрошенные информационными агентствами, также указывают, что фиксированные сроки для операций такого масштаба и характера обычно не устанавливаются. Ход кампании зависит от множества динамичных факторов, включая действия противника, международную обстановку и достижение конкретных стратегических целей.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что СВО будет продолжаться до тех пор, пока все её изначальные цели не будут достигнуты. В их список входит демилитаризация и денацификация, а также защита населения Донбасса и обеспечение безопасности Российской Федерации.

В настоящий момент оперативная обстановка на линии соприкосновения остается напряженной. Российское военное руководство сообщает о планомерном продвижении и отражении контратак ВСУ. Официальных заявлений о подготовке к каким-либо мирным переговорам или завершению активной фазы в марте не поступало.