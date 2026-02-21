Глава Арбитражного суда Новосибирской области покинула пост после 36 лет работы

Елена Козлова покинула пост главы Арбитражного суда Новосибирской области. Решение о прекращении её полномочий Высшая квалификационная коллегия судей приняла 19 февраля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Козлова проработала в арбитражной системе 36 лет. Её карьера началась в 1989 году с должности государственного арбитра в Государственном арбитраже Новосибирской области. После реорганизации ведомства в 1992-м её назначили судьёй Арбитражного суда региона.

С 2000 по 2007 год она руководила судебным составом, затем стала заместителем председателя. В декабре 2013 года указом президента Козлову назначили председателем суда. В 2020 году её переназначили на этот пост.