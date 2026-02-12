82.76% -1.2
сегодня 11:10
В Новосибирске из-за долгов по алиментам продают Honda CR-V за 1,2 миллиона

В Новосибирске на электронный аукцион выставлен автомобиль Honda CR-V 2008 года выпуска. Стартовая цена лота составляет почти 1,2 миллиона рублей. Информация опубликована на портале «ГИС Торги».

Как следует из документов, машина находится в микрорайоне ОбьГЭС. Продажа осуществляется в рамках исполнительного производства, предметом которого является взыскание алиментов на содержание детей. По указанному в документах номеру телефона подтвердили, что причиной торгов стала именно задолженность по алиментным обязательствам.

Организатором аукциона выступает астраханское ООО «Эксперт», инициатором — территориальное управление Росимущества в регионе. Проведение торгов запланировано на середину марта.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске продают медную копейку 1832 года за 2 миллиона.

Кристина Уколова
Журналист

