сегодня
10 декабря, 10:22
пробки
4/10
погода
-31°C
курсы валют
usd 76.80 | eur 89.42
сегодня 07:36
общество

Новосибирские волонтёры помогли более 29 тысячам нуждающихся

Фото: тг-канал мэрии Новосибирска
За прошедший год волонтёры Новосибирска провели почти две тысячи акций, оказав поддержку более чем 29 тысячам жителей. Об этом 9 декабря сообщили в Telegram-канале мэрии города.

Особое внимание участники добровольческого движения уделяли участникам специальной военной операции и их семьям. В рамках этой работы через городские ресурсные центры удалось собрать и отправить более 60 тонн гуманитарной помощи.

По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, на сегодняшний день в городе действуют свыше 58 тысяч добровольцев и более полутора тысяч организаций, помогающих людям. Он подчеркнул, что власти стремятся всесторонне поддерживать эти инициативы, включая работу молодёжных центров, организацию гуманитарных сборов и проведение различных конкурсов и проектов.

Параллельно с поддержкой фронта реализовывались и другие важные направления. Были реализованы социальные, экологические и образовательные проекты, такие как «Школа добрых дел», фестиваль «Родник добра» и экологический фестиваль «ЭкоЛайк и Компания!».

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске в переходе метро между станциями «Красный проспект» и «Сибирская» представили фотовыставку «Волонтёры в лицах», приуроченную ко Дню добровольца.

Наталья Шлюшинская
журналист

