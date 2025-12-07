Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ-2026 в Новосибирске

Совместными приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки утверждено расписание ЕГЭ на 2026 год. Сообщение об этом размещено на сайте Минпросвещения России.

Досрочный период сдачи пройдёт с 20 марта по 20 апреля, дополнительный – с 4 по 25 сентября. А большинство одиннадцатиклассников выпускные экзамены будут сдавать с 1 июня по 9 июля.

Первыми испытаниями 1 июня станут история, литература и химия. Далее, 4 июня, всех ждет русский язык, а 8 июня – математика (можно выбрать базовый или профильный уровень).

На 11 июня придутся экзамены по обществознанию и физике, на 15-е – по биологии, географии и письменной части иностранных языков. Завершат основную волну устная часть по иностранным языкам и информатика, которые пройдут 18 и 19 июня.

Резервные дни предусмотрены с 22 по 25 июня. Кроме того, 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один предмет по выбору для улучшения результата перед подачей документов в вузы.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области взяли на контроль вопрос заболеваемости в школах и детсадах.