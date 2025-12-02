82.76% -1.2
вчера 23:58
общество

В Новосибирской области взяли на контроль вопрос заболеваемости в школах и детсадах

В Новосибирской области усилили контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в школах и детских садах. Решение принято по поручению губернатора на заседании оперативного штаба по образованию под руководством заместителя губернатора Валентины Дудниковой.

Министерство образования региона ежедневно отслеживает случаи гриппа, ОРВИ и COVID-19 среди учащихся. Заместитель губернатора отметила необходимость строгого соблюдения профилактических мер: утреннего фильтра для выявления детей с признаками заболеваний, регулярной дезинфекции, проветривания помещений и приостановки занятий в группах или классах при отсутствии 20% и более учеников. Также рекомендовано активно информировать родителей и детей о способах профилактики инфекций.

Роспотребнадзор направил в муниципалитеты рекомендации по проведению профилактических мероприятий. При проверках особое внимание уделяется графикам проветривания, температурному режиму, наличию термометров и дезинфицирующих средств, а также организации бесконтактной термометрии. Нарушение этих требований, по словам специалистов, повышает риск распространения заболеваний.

Александра Моисеева
Журналист

