сегодня
09 декабря, 23:55
сегодня 20:00
общество

В Новосибирске узел подпитки между ТЭЦ оставил тепло в домах во время аварии

Фото: СГК Новосибирск
В Новосибирске авария на трубопроводе в районе ТЭЦ-3 7 декабря не привела к отключению отопления благодаря современному узлу подпитки между ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

Новая изолированная схема работы контуров и автоматическая подпитка позволили поддерживать необходимое давление и сохранить тепло в примерно 250 жилых домах.

Специалисты отмечают, что при старой закольцованной схеме авария могла вызвать серьёзные перебои для микрорайона Башня.

Благодаря обновлённой системе СГК удалось избежать масштабных отключений и обеспечить стабильную работу тепловой сети.

Игорь Кириченко
Журналист

