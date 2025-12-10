82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
10 декабря, 07:53
пробки
5/10
погода
-29°C
курсы валют
usd 76.80 | eur 89.42
82.76% -1.2
сегодня
10 декабря, 07:53
пробки
5/10
погода
-29°C
курсы валют
usd 76.80 | eur 89.42
сегодня 07:15
общество

«Она поубивает вас всех». Певец из Новосибирска Шура отреагировал на скандал с Долиной

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Российский певец Шура поддержал народную артистку Ларису Долину, оказавшуюся в центре общественного внимания из-за истории с мошенническими действиями при покупке квартиры в 2024 году.

Шура с иронией отметил, что обмануть Ларису Долину – задача не из легких.

«Тут был очень хитрый ход. Лару мою обмануть? Да вы что! Да она поубивает всех. А вот случилось же», – заявил певец, подчеркнув необоснованность критики в адрес артистки.

Шура напомнил, что Долина – его близкая подруга, сильный и волевой человек, и ситуация с мошенниками, по его мнению, стала результатом тщательно спланированной аферы, в которую может попасть любой. Он выразил уверенность, что Долина справится с возникшими трудностями, несмотря на общественный резонанс.

Напомним, в 2024 году Лариса Долина стала жертвой мошенников, продавших ее квартиру в Москве за 112 миллионов рублей. Полученные средства были переведены злоумышленникам. Суд вернул квартиру певице, в результате чего добросовестный покупатель Полина Лурье осталась и без денег, и без жилья. Это вызвало широкое обсуждение в обществе и волну критики в адрес Долиной. Певица пообещала вернуть Лурье потерянные деньги, признав сложность этого процесса.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.