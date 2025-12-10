82.76% -1.2
общество

Средняя выручка пивных магазинов Новосибирска выросла на 20% за год

За минувший год (с декабря 2024 по декабрь 2025 года) средняя выручка пивных магазинов в Новосибирске выросла на 20%. Об этом свидетельствуют данные компании «Эвотор», предоставленные по запросу Сиб.фм.

«Заметно выросло потребление в специализированных пивных магазинах. Средний чек вырос на 11% до 574 рублей. Количество покупок в среднем увеличилось на 8% и за счет этого средняя выручка приросла на 20% к прошлому году», ― отметили аналитики «Эвотора».

В сегменте общепита умеренную позитивную динамику показывает фастфуд. В ноябре наблюдался рост покупок на 1% при небольшом увеличении среднего чека на 2% до 439 рублей и, соответственно, средние обороты заведений превысили прошлогодние на 3%.

Методика: для анализа использовались данные касс «Эвотор» в Новосибирской области. Подсчитывалась усредненная на точку выручка по разным сегментам и усредненное на точку количество чеков.

