общество

В Новосибирск для тестирования направляется троллейбус нового поколения

Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева
В Новосибирск для тестовой эксплуатации прибыл новейший троллейбус «Синара-6254» из Челябинска.

По словам мэра города Максима Кудрявцева, после прибытия транспорт пройдет обкатку на городских маршрутах.

Главное преимущество модели – увеличенный запас автономного хода до 40 километров, что позволяет троллейбусу двигаться вне контактной сети и обходить препятствия или обрывы линий электропередачи. Салон рассчитан на 90 пассажиров и оснащен USB-портами, анатомическими креслами, системой автоматического пожаротушения, подсветкой дверных проемов и системой предотвращения защемления. Рабочее место водителя разработано с учетом современных эргономических решений.

Ранее троллейбусы этой серии тестировались в других российских городах. Новосибирск станет очередной площадкой для оценки надежности и удобства эксплуатации нового транспорта.

Игорь Кириченко
Журналист

