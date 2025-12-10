Бастрыкин заинтересовался жалобой матери ребенка-инвалида из Новосибирской области

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с обеспечением техническими средствами реабилитации шестилетнего ребёнка с инвалидностью из Новосибирской области. Сообщение об этом было размещено в официальном канале связи граждан с СК РФ.

Мама мальчика обратилась через официальный аккаунт Александра Бастрыкина во «ВКонтакте». Она сообщила, что её сыну по медицинским показаниям необходима специализированная опора для стояния, однако ей предлагают лишь электронный сертификат. Его суммы хватит только на менее функциональное оборудование, что, по мнению женщины, может навредить здоровью ребенка. Обращения в различные инстанции не дали результата.

В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области по этому факту проводится процессуальная проверка. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Евгению Долгалеву доложить о результатах проверки и принятых мерах, поставив её на контроль центрального аппарата ведомства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по обращению многодетной семьи из Новосибирска, которая уже два года не может получить положенное жильё.