Восемь долгостроев сданы в Новосибирске в 2025 году

Новосибирск продолжает системно решать проблему долгостроев. Только в этом году были сданы восемь таких объектов. Об этом 10 декабря сообщил в своём Telegram-канале мэр города Максим Кудрявцев.

Так на прошлой неделе был введён в эксплуатацию очередной проблемный дом. Строительство здания на улице Первомайской было заморожено с 2014 года. Теперь ключи от квартир там получили 43 дольщика.

Всего с начала 2025 года в городе было сдано уже восемь долгостроев. Среди них – жилые дома на улицах Титова, Красина, 1-й Родниковой, Дуси Ковальчук и Связистов, а также два нежилых здания на проспекте Димитрова и улице Семьи Шамшиных.

В ближайших планах – ввод до конца этого года и в начале следующего двух многоквартирных домов на улице Дуси Ковальчук общей площадью 23 тысячи квадратных метров. На 2026 год запланировано завершение строительства двух жилых домов и трёх нежилых зданий.

