Новосибирец выплатил 260 тысяч долга по алиментам для получения водительских прав

В Новосибирске 43-летний мужчина полностью погасил задолженность по алиментам на сумму 260 тысяч рублей после действий судебного пристава и бывшей супруги. Долг накопился перед пятилетней дочерью, а официально у должника не было работы и имущества, что затрудняло взыскание. Об этом сообщили в официальной группе служебных судебных приставов.

Судебный пристав ограничила мужчину в праве управления транспортным средством, узнав, что он регулярно пользуется водительскими правами. После этого должник явился к приставу, предоставил документы о трудоустройстве и в течение суток выплатил долг и исполнительский сбор в размере 17 тысяч рублей. Теперь текущие алименты будут удерживаться из зарплаты до совершеннолетия ребенка.

Служба приставов напоминает родителям о необходимости своевременно исполнять алиментные обязательства, чтобы избежать административной и уголовной ответственности.

