Партия «Новые люди» помогла новосибирским студентам запустить первые стартапы

В Новосибирске подвели итоги восьмого сезона программы развития молодёжного предпринимательства «Я в деле». Её запустила партия «Новые люди». За полтора месяца новосибирские студенты прошли путь от предпринимательских идей до готовых проектов. Итоги этой работы они представили на финальной выставке сезона.

Обучение в программе «Я в деле» построено на практике. Участники общаются с наставниками и успешными новосибирскими предпринимателями, посещают бизнес-тренинги и семинары, а параллельно работают над созданием своего стартапа.

«У нас действуют три направления: базовое предпринимательство, инноватика и урбанистика. Кроме того, с этого сезона мы запустили курс по лидерству. Современному предпринимателю нужно не только уметь выстраивать финансовую стратегию. Не менее важны навыки построения собственной команды. Без этого невозможно вести долгосрочный и перспективный проект», — отметил руководитель программы «Я в деле» в Новосибирской области Вячеслав Григорович.

На итоговой выставке проектов представили лучшие из разработанных инициатив. В инновационном треке победителем стала команда LWN. Она создала платформу, которая с помощью искусственного интеллекта превращает видеолекции в интерактивные уроки, делая обучение более наглядным.

В треке «Городские решения» лидером стал проект «Комфорт» — коворкинг для студентов с зонами полной шумоизоляции. А в направлении «Базовое предпринимательство» победила команда «Текстура». Это столярная мастерская, где любой желающий сможет своими руками создать сувенир из сибирского дерева.

Эти три команды отправятся в Москву, чтобы представить Новосибирскую область на всероссийском финале программы и побороться за грант на воплощение своего проекта.

«Программа ‟Я в деле” помогает молодым людям, которые хотят стать предпринимателями, получить бесценный опыт. Выпускники прошлых сезонов уже запустили свои стартапы или работают в крупных компаниях. Самое главное — к моменту выпуска из вуза у них есть чёткие и понятные перспективы развития. Они занимаются любимым делом, достойно зарабатывают и приносят реальную пользу региону и всей стране», — подчеркнула депутат Законодательного собрания Новосибирской области, руководитель фракции «Новые люди» Дарья Карасева.