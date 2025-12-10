Герои НовоСибири выступили в поддержку контрактной службы

Участник второго потока программы «Герои НовоСибири», ветеран СВО Феликс Д. высоко оценил программу и возможности, которые она дает для ветеранов специальной военной операции. «Я служил в добровольческом корпусе с 2023 по 2024 год. У меня семья военных, вплоть до девятого колена, поэтому я не мог не пойти на СВО. Уверен, что каждый мужчина должен сделать это, тем более военный офицер. Необходимо отдать все свои силы и навыки для достижения Победы. Важно, что сегодня есть все возможности, чтобы ребята после окончания срока службы могли реализовать себя в гражданской жизни. Наша областная программа мне очень нравится, все устроено оптимально. В дальнейшем я планирую пойти учиться в магистратуру РАНХиГС», – рассказал он.



«Программа «Герои НовоСибири» задумана как серьезный образовательный проект для системной подготовки управленческих кадров. Желаю вам успешно пройти новый обучающий цикл. По опыту коллег из первого потока программы, цикл очень насыщенный и интересный. Настраивайтесь на предметное изучение экономических процессов. Этот модуль полностью посвящен экономической деятельности Правительства Новосибирской области и будет чрезвычайно полезен вам для будущей работы. Мы возлагаем большие надежды на участников проекта, которые после выпуска пойдут работать на управленческие должности в органах власти, также у нас есть запрос от частных структур, крупных компаний, которые тоже заинтересованы в таких специалистах», – отметил Константин Хальзов.

Проект «Герои НовоСибири» – часть большой федеральной программы «Время героев», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина. По поручению главы государства, аналогичные региональные проекты были запущены в субъектах РФ. Проект позволит ветеранам и участникам СВО, прошедшим конкурсный отбор и обучение, занять руководящие должности в органах власти, государственных, муниципальных предприятиях, учреждениях.

Главная задача – сделать всё возможное, чтобы помочь отважным, самоотверженным, надёжным защитникам страны реализовать себя, дать им возможность продолжать служить Родине и после подвига на поле боя.

Напомним, что для новосибирцев до конца 2025 года по решению Губернатора и Правительства региона действует повышенная выплата при заключении контракта – 2 миллиона рублей. При заключении контракта в декабре, уже за первый месяц службы можно получить более 2 млн 200 тысяч рублей. Эта сумма состоит из повышенной единовременной выплаты 2 млн рублей и 210 тыс. рублей – ежемесячного денежного довольствия военнослужащего по контракту в зоне проведения СВО. Сумма выплат за первый год службы составит более 4,5 млн рублей и это не предельная цифра. Дополнительные выплаты положены за активное участии в боевых действиях, захват техники противника, при награждении орденами, медалями и за другие достижения.

