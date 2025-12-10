82.76% -1.2
сегодня 09:36
общество

Бастрыкин взял на контроль обращение новосибирских медиков

Фото: Freepik.com
Председатель Следственного комитета поручил подготовить доклад о возможных нарушениях в одном из медицинских учреждений Искитима, сообщает пресс-служба ведомства.

В соцсетях медики сообщают о тяжелых условиях работы и низких зарплатах. По их словам, в больнице отсутствуют лекарства и реактивы для анализов, а перевязочные материалы сотрудники вынуждены приобретать самостоятельно.

Следственным управлением СК по Новосибирской области начата проверка по статье 293 УК (халатность). Региональному руководству Е.Г. Долгалеву поручено доложить о ходе расследования и предоставить актуальные данные по ситуации.

Александра Провоторова
журналист

