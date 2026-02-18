В Новосибирске директор транспортного колледжа обвинила студентов в трусости и отсутствии патриотизма

Директор «Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А. Лунина» Мария Кирсанова неожиданно для себя обнаружила отсутствие патриотизма и готовности защищать Родину у своих студентов. Об этом она заявили на собрании, куда были приглашены старшекурсники.

Аудиозапись Сиб.фм предоставил один из студентов на условиях анонимности.

«Ранее у нас выступали военные, предлагали заключить контракт на должности оператора БПЛА. Вероятно, из-за низкого оклика в аудитории собрали старшекурсников, с которыми воспитательную беседу вела наш директор. Я присутствовал», — сказал студент.

Приводим основные тезисы из выступления Марии Кирсановой:

«Я столкнулась с огромной проблемой: со страхом, который почему-то живёт в наших молодых защитниках Отечества. Когда мы разговариваем с вами индивидуально, вы начинаете такие перлы вскрывать: «говорить, я пришёл учиться, чтобы откосить от армии четыре года!». Ужас какой, для меня это шок, как для руководителя. Один первокурсник говорит: «мы с мамой посчитали, что пока я отучусь, СВО закончится!» — заявила Кирсанова.

Мария Владимировна подчеркнула, что испытала горькое разочарование.

«Второе, начинаешь разговаривать с 18-летними, с Вами. Ребята, ну Родина требует, надо! А в ответ: «да, что мы в цинковом гробу приедем что ли?». Откуда в вас этот страх? Кто навеял этот страх? А кто будет защищать нас? Я говорю: давайте, идите сейчас по контракту, вы получите диплом. Потому что сейчас набираются новые войска, вот почему такая потребность. Вы что трусы все здесь, сидите, боитесь за жизнь за свою? Дорожите ей, а где-то что попало творите, наркотики разводите, что-то другое, не боитесь, что вас посадят на 15 или на 20 лет, там такого страха нет. А защитить Родину боитесь!», — возмутилась Мария Кирсанова.

Директор коллежа отметила, что никакой разнарядки не получала, а узнав о потребности в новобранцах она сама заявила, что «ее дети первыми пойдут защищать свое Отечество».

«А оказалось, что я слова-то на ветер бросила! Значит, мне классные руководители неправду говорили, что такие дети у нас патриоты. А их не оказалось патриотов! Все трусы оказались, а потом начинают мамам жаловаться. Нас, значит, там чуть ли не загоняют. Никто вас не загоняет. Мы проводим разъяснительную, убедительную работу для вас. Бояться — в лес не ходить! Бояться жить не надо! Мы говорим о героях, о Лунине, о Покрышкине... А вам лишь бы закрыться, спрятаться где-то, чтобы в армию не взяли! Если бы в моем возрасте меня взяли, я бы пошла, клянусь вам, но меня не берут по возрасту. Поэтому я еще раз пригласила наших военных, чтобы они перекосили ваше внимание на тот вопрос, а кто же будет защищать наше Отечество!», — добавила директор колледжа.

Журналист Сиб.фм дважды попытался получить комментарий Кирсановой по телефону, но оба раза она отсутствовала на рабочем месте. При получении обратной связи материал будет дополнен.