82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
10 декабря, 12:41
пробки
4/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 76.80 | eur 89.42
82.76% -1.2
сегодня
10 декабря, 12:41
пробки
4/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 76.80 | eur 89.42
сегодня 10:50
общество

За продажу немаркированных сигарет предприниматель в НСО был оштрафован на 300 тысяч

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирской области предприниматель был оштрафован за продажу сигарет без необходимой маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Табачная продукция, не соответствующая требованиям законодательства, был обнаружена в магазине в селе Кыштовка ходе проверки районной прокуратуры.

В отношении индивидуального предпринимателя возбудили административное дело за оборот немаркированной табачной продукции.

Итогом разбирательства стал штраф в 300 тысяч рублей, а также конфискация всей партии незаконного товара для последующего её уничтожения.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в аэропорту Толмачёво служебная собака по кличке Робин помогла обнаружить крупную партию незадекларированных сигарет.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.