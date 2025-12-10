За продажу немаркированных сигарет предприниматель в НСО был оштрафован на 300 тысяч

В Новосибирской области предприниматель был оштрафован за продажу сигарет без необходимой маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Табачная продукция, не соответствующая требованиям законодательства, был обнаружена в магазине в селе Кыштовка ходе проверки районной прокуратуры.

В отношении индивидуального предпринимателя возбудили административное дело за оборот немаркированной табачной продукции.

Итогом разбирательства стал штраф в 300 тысяч рублей, а также конфискация всей партии незаконного товара для последующего её уничтожения.

