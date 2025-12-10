Новосибирцам могут дать возможность работать по 6 часов в день

Рабочий день могут сократить до 6 часов вместо 8 в Новосибирске, как и по всей стране. Депутаты КПРФ внесут в Госдуму соответствующий законопроект.

Депутаты Юрий Афонин, Георгий Камнев и Алексей Куринный предлагают установить 30-часовую рабочую неделю: при пятидневке рабочий день сократится до 6 часов.

Отдельным категориям граждан предлагается работать еще меньше. Их рабочая неделя не будет превышать, по замыслу разработчиков законопроекта, 24 часов. К таким “счастливчикам” относятся подростки до 18 лет, инвалиды I и II групп, женщины из деревень, педагоги и работники опасных производств.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие законопроекта увеличит производительность труда и поможет минимизировать выгорание работающих граждан. Как пояснил РИА Новости Юрий Афонин, закон также должен повлечь увеличение зарплат: переработки свыше 6 часов работодатель должен будет оплачивать дополнительно.

