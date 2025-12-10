82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
10 декабря, 14:46
пробки
4/10
погода
-22°C
курсы валют
usd 76.80 | eur 89.42
82.76% -1.2
сегодня
10 декабря, 14:46
пробки
4/10
погода
-22°C
курсы валют
usd 76.80 | eur 89.42
сегодня 13:17
общество

Новосибирский Минздрав собрал рабочую группу после жалоб врачей из Искитима

Подпишитесь на Telegram-канал

Рабочую группу для решения проблемы в Искитимской районной больнице создали в региональном министерстве здравоохранения. Об этом сообщили в соцсетях ведомства.

Это решение приняли по итогам встречи министра здравоохранения Новосибирской области Ростислава Заблоцкого с коллективом больницы. На встрече присутствовали представители подразделений Искитимской ЦРБ, главный врач, руководители отделений. Они смогли высказаться, и все их обращения как раз разберет рабочая группа министерства.

Ответ на жалобы Заболоцкий пообещал дать медикам на следующей неделе.

Напомним, сотрудники больницы составили петицию и направили ее губернатору региона и в прокуратуру. Они пожаловались на сокращение зарплаты, недостаток лекарств и регулярные поломки медицинского оборудования. Порой им приходится приобретать нужные препараты за свой счет. Их обращение взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Елена Чечнева
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.