Новосибирский Минздрав собрал рабочую группу после жалоб врачей из Искитима

Рабочую группу для решения проблемы в Искитимской районной больнице создали в региональном министерстве здравоохранения. Об этом сообщили в соцсетях ведомства.

Это решение приняли по итогам встречи министра здравоохранения Новосибирской области Ростислава Заблоцкого с коллективом больницы. На встрече присутствовали представители подразделений Искитимской ЦРБ, главный врач, руководители отделений. Они смогли высказаться, и все их обращения как раз разберет рабочая группа министерства.

Ответ на жалобы Заболоцкий пообещал дать медикам на следующей неделе.

Напомним, сотрудники больницы составили петицию и направили ее губернатору региона и в прокуратуру. Они пожаловались на сокращение зарплаты, недостаток лекарств и регулярные поломки медицинского оборудования. Порой им приходится приобретать нужные препараты за свой счет. Их обращение взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.