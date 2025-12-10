Роботы, ИИ и стартапы: в Новосибирске «Новые люди» обсудили сотрудничество инженеров и предпринимателей

Новосибирск присоединился ко всероссийскому телемосту, посвящённому развитию робототехники, искусственного интеллекта и других инноваций. Его организовала партия «Новые люди» совместно с корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Главная цель телемоста — показать, как уже сейчас молодые инженеры создают перспективные технологические стартапы.

«Инженеры XX века чертили на бумаге и вели расчёты вручную. Сегодня профессия стала намного интереснее: инженеры проектируют цифровых двойников, управляют роботами и общаются с ИИ как с рабочим инструментом. А современный завод больше похож на научную лабораторию. Мы объединяем академические знания и практику. А значит — решаем главную задачу: к 2030 году подготовить сотни тысяч инженеров будущего», — сказал на открытии телемоста депутат Госдумы, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

В ходе трансляции участники со всей страны узнали о перспективных разработках: российских бионических протезах, отечественном программном обеспечении для ветроэнергетики, конструкторах роботов и многом другом.

«У Новосибирской области огромные перспективы для технологического предпринимательства. В регионе сосредоточены сильные научные центры и промышленный кластер, ориентированный на инновации. В нашей программе развития молодёжного предпринимательства ‟Я в деле” мы уже несколько сезонов выделяем отдельное направление, связанное с технологическими стартапами. Видим большой запрос на проекты, связанные с робототехникой и внедрением искусственного интеллекта во все сферы», — отметила депутат Законодательного собрания Новосибирской области, руководитель фракции «Новые люди» Дарья Карасева.

Ранее «Новые люди» запустили проект «Инженеры будущего», в рамках которого студенты посещают ведущие инновационные компании региона и узнают о том, как новые технологии внедряют на практике. А для школьников партия проводит «Робоуроки», где дети создают первых роботов из российских конструкторов. Это повышает интерес к инженерным специальностям.