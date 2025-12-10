В Новосибирской области отметили 100-летие финансового органа региона

9 декабря 2025 года в Новосибирске отметили 100-летие со дня образования финансового органа. История начинается с 1925 года, когда Областное управление уполномоченного Наркомфина по Сибири было преобразовано в Краевой финансовый отдел Сибири, сообщили на официальной странице правительства Новосибирской области.

Сотрудников финансовых служб поздравил губернатор Андрей Травников, отметив важность их работы по планированию и исполнению бюджетов, а также преемственность подходов к развитию региона.

«Благодаря позиции нашего Президента, сегодня у регионов больше инструментов для развития. Это повышает значимость работы финансовых органов», – подчеркнул глава региона.