82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
10 декабря, 14:47
пробки
4/10
погода
-22°C
курсы валют
usd 76.80 | eur 89.42
82.76% -1.2
сегодня
10 декабря, 14:47
пробки
4/10
погода
-22°C
курсы валют
usd 76.80 | eur 89.42
сегодня 12:54
общество

В Новосибирской области более 90 человек погибли в авариях на встречной полосе

Подпишитесь на Telegram-канал

За 11 месяцев 2025 года в Новосибирской области произошло 282 ДТП из-за выезда на встречную полосу. В них погиб 91 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции региона.

Больше всего, 478 аварий, произошло из-за нарушений правил проезда перекрестков. В них пострадали 606 человек и 22 скончались. На втором месте превышение скорости: в 418 ДТП получили травмы 496 человек и 71 погиб. Нарушения проезда пешеходных переходов повлекли 347 ДТП, в которых 346 человек пострадали и 13 погибли.

Также добавляется, что рост летальных случаев в ДТП зарегистрировали в Бердске, Болотнинском, Искитимском, Мошковском, Тогучинском и Краснозерском районах области.

Ранее сообщалось, что судебные приставы взыскали с 23-летнего жителя Татарска 750 тысяч рублей морального вреда за смертельную аварию в Омске.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Елена Чечнева
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.