В Новосибирской области более 90 человек погибли в авариях на встречной полосе

За 11 месяцев 2025 года в Новосибирской области произошло 282 ДТП из-за выезда на встречную полосу. В них погиб 91 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции региона.

Больше всего, 478 аварий, произошло из-за нарушений правил проезда перекрестков. В них пострадали 606 человек и 22 скончались. На втором месте превышение скорости: в 418 ДТП получили травмы 496 человек и 71 погиб. Нарушения проезда пешеходных переходов повлекли 347 ДТП, в которых 346 человек пострадали и 13 погибли.

Также добавляется, что рост летальных случаев в ДТП зарегистрировали в Бердске, Болотнинском, Искитимском, Мошковском, Тогучинском и Краснозерском районах области.

Ранее сообщалось, что судебные приставы взыскали с 23-летнего жителя Татарска 750 тысяч рублей морального вреда за смертельную аварию в Омске.