После иска прокуратуры снесли незаконную ферму в лесах Новосибирской области

Сузунский районный суд постановил снести постройки на незаконно занятом лесном участке. Иск о таких действиях подала прокуратура района.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, сотрудники ведомства выяснили в ходе проверки, что акционерное общество незаконно заняло землю и разместило на ней сельхозпостройки.

На директора АО возбудили дело об административном правонарушении, и суд назначил ему штраф 50 тысяч рублей после рассмотрения дела. Кроме того, Сузунский районный суд удовлетворил иск прокурора о сносе незаконных строений.



