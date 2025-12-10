82.76% -1.2
сегодня
10 декабря, 14:46
пробки
4/10
погода
-22°C
курсы валют
usd 76.80 | eur 89.42
сегодня 13:52
общество

После иска прокуратуры снесли незаконную ферму в лесах Новосибирской области

Сузунский районный суд постановил снести постройки на незаконно занятом лесном участке. Иск о таких действиях подала прокуратура района.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, сотрудники ведомства выяснили в ходе проверки, что акционерное общество незаконно заняло землю и разместило на ней сельхозпостройки.

На директора АО возбудили дело об административном правонарушении, и суд назначил ему штраф 50 тысяч рублей после рассмотрения дела. Кроме того, Сузунский районный суд удовлетворил иск прокурора о сносе незаконных строений.


Ранее сообщалось, что суд изъял у ГК «Дискус» крупный земельный участок в Плющихинском жилмассиве за долги.

Елена Чечнева
журналист

