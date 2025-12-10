В Новосибирске пользователи «Госуслуг» смогут войти в приложение только через мессенджер Max

На портале «Госуслуги» изменили систему авторизации: кнопку, позволяющую входить без установки приложения Max, убрали. Теперь подтверждение входа происходит только через этот мессенджер. В Google Play разработчики пояснили, что так хотят снизить риски перехвата SMS и обеспечить более надёжную защиту данных.

Отправка кодов по SMS останется лишь для тех, у кого нет смартфона или кто технически не может установить Max.

Обновление направлено на повышение удобства и сохраняет высокий уровень защиты данных. Если устройство потеряно или украдено, сессию можно мгновенно завершить через службу поддержки или личный кабинет в веб-версии.