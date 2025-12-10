82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
10 декабря, 16:50
пробки
4/10
погода
-21°C
курсы валют
usd 76.80 | eur 89.42
82.76% -1.2
сегодня
10 декабря, 16:50
пробки
4/10
погода
-21°C
курсы валют
usd 76.80 | eur 89.42
сегодня 14:11
общество

В Новосибирске пользователи «Госуслуг» смогут войти в приложение только через мессенджер Max

Подпишитесь на Telegram-канал

На портале «Госуслуги» изменили систему авторизации: кнопку, позволяющую входить без установки приложения Max, убрали. Теперь подтверждение входа происходит только через этот мессенджер. В Google Play разработчики пояснили, что так хотят снизить риски перехвата SMS и обеспечить более надёжную защиту данных.

Отправка кодов по SMS останется лишь для тех, у кого нет смартфона или кто технически не может установить Max.

Обновление направлено на повышение удобства и сохраняет высокий уровень защиты данных. Если устройство потеряно или украдено, сессию можно мгновенно завершить через службу поддержки или личный кабинет в веб-версии.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.