сегодня 14:25
общество

В Новосибирске построят образовательный комплекс на 410 мест в Дзержинском районе

Комплекс будет рассчитан на 110 мест для детсадовцев и 300 мест для школьников. Разместится он на Есенина, 3/1 в Дзержинском районе.

Застройщик построит не только его, но и школу в микрорайоне «Европейский берег» в Октябрьском районе. Эта инициатива будет реализована в рамках комплексного развития территорий. Также в новом жилом комплексе в Дзержинском районе появится необходимая транспортная и инженерная инфраструктура.

На сегодняшний день, как отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, заключены и реализуются 32 договора о комплексном развитии территорий общей площадью около 120 га.

Елена Чечнева
журналист

