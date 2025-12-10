В Новосибирской области отменили подвоз школьников на занятия из-за морозов

Школьные автобусы приостановили подвоз в десяти районах Новосибирской области из-за сильных морозов. Более 1500 детей из этих школ перевели на дистанционное обучение.

По информации Территориального управления автомобильных дорог, такая ситуация сложилась в следующих районах: Болотнинский, Искитимский, Колыванский, Коченевский, Кыштовский, Сузунский, Тогучинский, Черепановский, Чулымский, Новосибирский. Всего ограничения затронули 1710 ребятишек из 107 населенных пунктов. Возобновится работа школьных автобусов после ухода сильных морозов.

В ТУАД также добавили, что состояние 607 школьных маршрутов региона находится на особом контроле. Их расчищают и посыпают антигололедными реагентами в первую очередь.

Напомним, сильные морозы охватили Новосибирск и область: в отдельных районах температура опускается до -35 градусов. Потепление синоптики прогнозируют к концу недели.