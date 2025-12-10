Торги по достройке школы в поселке Сузун приостановили из-за компании из Чечни

Управление Федеральной антимонопольной службы временно заморозило торги на завершение строительства школы в поселке Сузун Новосибирской области. Такое решение УФАС принял из-за жалобы ООО "Проект-Феникс" из города Грозный.

Как видно из информации на сайте госзакупок, компанию не устроило, что от участников торгов требуется опыт работы на объектах культурного наследия. При этом школа таковым не является, поэтому такое требование не обосновано. В жалобе отражен еще один пункт условий для подрядчика: ООО "Проект-Феникс" обжалует требование подтвердить квалификацию по объекту капитального строительства.

Жалоба находится на рассмотрении. Размер контракта — 1,48 млрд рублей. Выполнить работы подрядчику предстоит до 31 марта 2027 года.

Тем временем в Дзержинском районе Нолвосибирска запланировано построить образовательный комплекс на 410 мест.